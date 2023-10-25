شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" لطلاب مدارس تعليم الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

جدول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصف الأول الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

وحددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة ضوابط لإجراء امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك على النحو التالي:

-الاختبار يتم في جزء من الحصة ولا يجرى في الحصة الأولى.

-يتم إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

-اختيار الحصة التي يؤدي فيها الطلاب الامتحان حسب ظروف كل مدرسة.

-يقوم بوضع الامتحان موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية على أن يكون الامتحان في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر.

-الإدارة التعليمية مسئولة عن أجزاء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالتعاون مع المدارس التابعة لها قبل بدء امتحانات الشهر.