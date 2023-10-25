شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنتهى من صرف المقررات التموينية للبقالين عن شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة، ضمن مقررات شهر أكتوبر الجاري للبقالين لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، وأن المشروع عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة، كما يضم من ضمن عناصره أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة، وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف إضافة إلي أسواق للمزارعين، فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي، وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها.

كما تهدف مراكز الغذاء الخضراء إلى تعزيز سلسلة القيمة المضافة للسلع والمنتجات والحد من الخسائر "الكمية والنوعية " للمنتجات الغذائية، مما يؤدي إلى زيادة توافر المنتجات على مدار العام، وبالتالي تحسين وضبط الأسعار، من خلال زيادة إتاحة المنتجات، وإرساء مبادئ المنافسة والشفافية في التداول من خلال هذه المراكز.