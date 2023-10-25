شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 266 حالة إشغال وضبط 8 سيارات ميكروباص مخالفة خلال حملة بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الدقي حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال من الطريق العام، ومنع كل صور إعاقة الطريق وضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير؛ لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المشاة والمرور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أسفرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقي، عن ضبط 8 سيارات ميكروباص مخالفة بشارع التحرير، ورفع 266 حالة إشغال من الطريق العام بشارعي السودان والتحرير ومنطقة ناهيا، وتم تحرير محاضر وغرامات للمخالفين وإيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات اليومية لضبط سيارات السرفيس المخالفة لخط السير؛ لتحقيق الانضباط في الشارع وتيسير حركة المشاة والمرور.

وشدد محافظ الجيزة، على تكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة.