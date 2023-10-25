شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التعبير عن نتيجة طلاب الرابع والخامس والسادس الابتدائى بـ"الألوان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق التعبير عن نتيجة تقييم الطلاب فى الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى، مضيفة أنه يتم التعبير عن النتيجة فى صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث أن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من ( 85 إلى 100)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65( لأقل من 85)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم من ( 5 لأقل من 65)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال فى حاجة إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).

وأوضحت الوزارة أنه يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسى أن تحسب درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه فى هذا القرار، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من (100) درجة، وتعطى للطالب فى صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابى لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30%؜ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسى الثانى فى كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسى الثانى، فى حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفى حال حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثانى، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثانى فيما درسوه فى الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط، وتعلن النتيجة فى الفصلين الدراسيين الأول والثانى عن طريق الألوان السابق توضيحها وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.