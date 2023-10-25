شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل طائرتى شحن مساعدات مغربية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت بمطار العريش بشمال سيناء اليوم الأربعاء طائرتين تنقلا مساعدات ومواد اغاثة لغزة قادمة من المملكة المغربية تضمنت مياه وأدوية وأغذية، وتسلم الهلال الأحمر المصرى الشحنتين ويقوم بتفريغهما تمهيدا لنقلهم من معبر رفح لقطاع غزة.

وارتفع بذلك عدد طائرات الشحن التى نقلت مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش إلى 43 طائرة قام الهلال الأحمر المصرى باستلام شحناتها وتفريغها ونقلها من المطار وإعادة تجهيزها لتصل لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش وصل إلى 41 طائرة، نقلت 864 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمى التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.

وأوضح أن الشحنات التى وصلت مطار العريش نقلت بالطائرات هى: 3 من منظمة الصحة العالمية، 2 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمى، 2 مشتركة من الغذاء العالمى واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقى، 1 الصليب الأحمر الدولى، 1 من الاردن، 8 من تركيا، 1 من الامارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 3 من الكويت، 1 البحرين، 2 المغرب.

وبدورهم يواصل الشباب التابعين للهلال الأحمر المصرى دورهم البطولى فى تفريغ الشاحنات ونقلها على مدار الساعة.