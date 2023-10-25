شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أوجه للقوات المسلحة كل التحية والتقدير لدورها وقت الحرب والسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية إلى القوات المسلحة، قائلا: "أوجه للقوات المسلحة كل التحية وكل التقدير وكل الاعتزاز بالدور.. الدور في وقت الحرب ووقت السلم.. واسمحوا لي أن اهنئ القنوات المسلحة بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.