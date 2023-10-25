شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تقليل الالتزامات الخاصة باحتفالات أكتوبر مراعاة للظروف الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك الكثير من الالتزامات الخاصة باحتفالات مرور 50 عاما على نصر أكتوبر، وتم تقليلها في مراعاة الظروف الحالية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس: "احنا موجودين في أحد الأنشطة التدريبية واصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة.. وبسجل أنه كان فيه أنشطة كثيرة جدا في إطار الاحتفال بحرب أكتوبر المجيدة.. وخلينا الالتزامات في أقل ما يمكن مراعاة للظروف الحالية".