شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: تأمين مصالح مصر وأمنها القومى دور رئيسى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نصر أكتوبر له معني كبير وقوى لأنه عبور من حالة يأس إلى أمل ومن حالة إحباط إلى فخر ومن حالة هزيمة إلى حالة نصر.

أضاف الرئيس السيسى، خلال تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى، وبالتالى فى كل سنة بنتذكر الجهد والتضحية اللى قدمتها مصر والقوات المسلحة من أجل تحقيق إللى بقول عليه، وبعد 50 سنة مهم قوى نستخلص الدروس والعبر ونستمر فى ذلك.

تابع الرئيس: "عاوز أقولكم النهارده الحديث عن الأمن القومى والحديث عليه وبيتردد كتير وده دور أصيل ورئيسى للقوات المسلحة وهو حماية الحدود المصرية وتأمين مصالح مصر والأمن القومى".