شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر لم تتجاوز حدودها عبر تاريخها القديم والحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر أبدا عبر تاريخها القديم والحديث لا تتجاوز حدودها، مشيرا إلى أن كل أهدافها كان الحفاظ على أرضها وترابها دون أن يمس.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، "مهم أقول ده معناه ان الجيش المصري بقوته ومكانته وقدرته وكفاءته هدفه حاجة واحدة بس هو حماية مصر وأمنها القومي دون تجاوز" .