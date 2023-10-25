شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر، متابعا: "احنا بنتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر علشان نحقق كل شيء أو ما أمكن من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.