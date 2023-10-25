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الرئيس السيسي: الدولة المصرية تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر

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القاهرة - سامية سيد -  

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر، متابعا: "احنا بنتعامل مع كل الأزمات بالعقل والصبر علشان نحقق كل شيء أو ما أمكن من غير ما يكون في تجاوز في استخدام القوة أو القدرات".

 

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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