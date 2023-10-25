شكرا لقرائتكم خبر عن لوباريزيان: ماكرون يصل القاهرة ومشاورات مع الرئيس السيسى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة لوباريزيان الفرنسية إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيصل القاهرة خلال ساعات ويلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مشاورات هامة تتعلق بتطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وتأتى زيارة ماكرون للقاهرة بعد جولة شملت الأردن وإسرائيل، بحث خلالها سبل خفض التصعيد وإبرام هدنة إنسانية فى مساعى بدأتها الدولة المصرية من خلال قمة القاهرة للسلام والتى عقدت فى السبت فى العاصمة الإدارية.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى وزير الخارجية قد التقى مساء أمس برفقة وزراء المجموعة العربية المتواجدين في نيويورك مع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكى، وذلك على هامش انعقاد جلسة النقاش المفتوح رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع شهد نقاشاً صريحاً بين الوزراء العرب ووزير الخارجية الأمريكى حول الأوضاع المتردية فى قطاع غزة نتيجة استمرار القصف الجوي ضد المدنيين وسياسة الحصار والتجويع.

وحرص سامح شكري خلال اللقاء على إعادة التأكيد على موقف مصر الداعي الي ضرورة احتواء الأزمة الراهنة، وذلك من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والحيلولة دون الدخول في دائرة مفرغة من العنف قد يمتد مداها لتشمل أجزاء أخرى في المنطقة، والرفض القاطع لأية محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية على أساس دعوات النزوح أو سياسات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني.