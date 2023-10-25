شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا السرعة الزائدة.. الأرصاد: شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد غدا الخميس بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا وتصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية، إلى أن فرص تكون الشبورة والضباب تكون فى الصباح الباكر من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحا خاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وناشدت هيئة الأرصاد السائقين على الطرق توخى الحذر وتجنب القيادة وقت الضباب وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.