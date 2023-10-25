الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة فى السويس

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، اصطفاف إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميدانى بالسويس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى شاهد فيلما تسجيليا من إعداد إدارة الشئون المعنوية بعنوان "طريق النصر"، الذى استعرض بطولات وتضحيات الجيش الثالث الميدانى ومشاركته فى الدفاع عن قناة السويس، ودوره العظيم فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973، وعرض الفيلم شهادات من قيادات الجيش الثالث الميدانى خلال حرب أكتوبر، فى إطار البطولات العديدة التى قدمها خلال نصر أكتوبر.

وأكد الفيلم التسجيلى على القدرة الكبيرة التى تتمتع بها القوات المسلحة المصرية التى وصفها بـ"السياج المنيع" الذى يحفظ للأمة أمنها وسلامتها فى حربها وسلمها ومواجهة التحديات والأزمات بعزم رجال صدقوا العطاء وتحملوا المسؤولية فى لحظات مفصلية، واصفا الجيش الثالث الميدانى بـ"جيش الإيمان والصمود والتحدي".

وأشار الفيلم التسجيلى إلى البطولات التى حققتها القوات المسلحة منذ السابع من شهر ديسمبر عام 1967، من خلال مشاركته فى بناء المنظومة الدفاعية عن جبهة قناة السويس التى كبدت العدو خسائر كبيرة أثناء الحرب المجيدة فى السادس من أكتوبر عام 1973 التى استطاعت من خلالها تحطيم خط "بارليف" المنيع وأقامت رؤوس كبارى لعبور القوات المسلحة والمعدات ليثبتوا أن إرادة المصريين قادرة على تحطيم المعجزات.