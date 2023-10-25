شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الثالث: السنوات الماضية شهدت نقلة نوعية فى مستوى جيش مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اللواء أركان حرب شريف جودة العرايشي قائد الجيش الثالث الميداني، إن السنوات القلية الماضية شهدت نقلة نوعية في مستوى الجيش المصري تنظيما وتدريبا وتسليحا.

أضاف قائد الجيش الثالث الميداني، في كلمته خلال تفقد الرئيس السيسي إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، أن ذلك كان له بالغ الأثر على قدرة وكفاءة وجاهزية قواتنا المسلحة، وقد ظهر لك جليا من خلال نجاحات المتتالية في حربهم على الإرهاب وتدمير بنيته التحتية.