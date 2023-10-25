الرئيس السيسي: حل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حل القضية الفلسطينية يكون من خلال حل الدولتين، متابعا: "ندعم الحل الدبلوماسى وحل الدولتين وإعطاء الأمل للشعب الفلسطينى فى إقامة دولة لهم على حدود 67 عاصمتها القدس.. وفى نفس الوقت يراعى الأمن لكل الشعب الفلسطينى والشعب الإسرائيلي".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، فى تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس.