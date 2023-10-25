أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

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القاهرة - سامية سيد -

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في أجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (إيازا) الذى أجرته الوكالة مؤخرا من خلال مراجعة معايير الجودة وبرامج التدريب لمهندسى الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ومن جانبه أشاد الكابتن وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد الذى يقوم به مهندسو الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للتدريب الفني بعد نجاح أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي.

ويعد تجديد الإعتماد هذا العام هو الأول بعد إضافة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لطرازي A320 neo و B787 لقدرتها التدريبية وهو ما يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والذي يساعد على جذب مزيد من العملاء.

وأكد سليمان أن الإعتماد يعد تأكيداً علي ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى هذا المجال، ودليلًا على تمتعها بمستوى جودة تضاهى به المستويات العالمية في مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس والمعايير الدولية المطلوبة.