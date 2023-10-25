الرئيس السيسي: مصر حاضرة بقوة وبشكل إيجابى فى كل جولات الصراع فى فلسطين

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد من أجل تقليل المعاناة لأهالى قطاع غزة وفلسطين، متابعا: "خلال الـ20 عاما الماضية حصل 5 جولات صراع بين إسرائيل وقطاع غزة أو حماس أو الجهاد الإسلامى أو باقى الجماعات.. وكان مصر لها دور إيجابى فى احتواء التصعيد وتهدئة الموقف وتخفيف آثار هذا الصراع".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى، فى تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس.