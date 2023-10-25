شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى استمرار الأجواء مائلة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى فى القاهرة 32 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.