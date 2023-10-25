شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 10 محاور عملاقة وتطوير 3685 محورا وطريقا خلال 10 سنوات بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بمحافظة الجيزة، سواء بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية القائمة أو بإنشاء محاور مرورية جديدة، باعتبارها شريان التنمية وقاطرة التقدم التي ستسهم في تسهيل حركة المواطنين، وتشجيع الاستثمار، وخفض نسبة التلوث، وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

شهدت محافظة الجيزة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، تنفيذ 10 محاور مرورية عملاقة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 3685 محور مروري وطريق وشارع، حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق وفتحت مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه أوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحى من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية إلى طرق سياحية ومزارات حضارية تعد كلاً منها واجهة مشرفة للمحافظة.

وأشار إلى أن جهود التنمية والتطوير شملت استحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحوري الفريق كمال عامر، ومحور عمرو بن العاص ومشروعات تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقاً الذي جاء لاستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقاً، ومحور (أبو رواش) الكابلات سابقاً، وتوسعات الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.

يُذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد يعد أول محور مروري عرضي يمر في محافظة الجيزة، حيث يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمر بالأحياء السبعة فيها ويمتد وصولا لمحور روض الفرج بإجمالي طول 15كم، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن.

تضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، كما أنه يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

ويعد محور عمرو بن العاص، ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، حيث يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4.9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة – الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

تضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة.