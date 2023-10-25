شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: علينا التسلح بالعلم والمعرفة والإيمان ونكون دائما جاهزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أننا بحاجة إلى التسلح بالعلم والمعرفة، متابعا: "حتى نكون قادرين دائما على استيعاب التقدم اللى بيحدث فى كل المجالات والتفوق والتطور فى المعدات والأسلحة الحديثة والنظريات المختلفة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة فى الجيش الثالث الميدانى بالسويس: "حاجة اخرى اوى مهمة.. نتسلح بها وهى الإيمان.. الإيمان بمعنى الخلق والنزاهة والشرف وعدم الخيانة وعدم التأمر.. انتهبوا للمحورين دول.. التسلح بالعلم والمعرفة والتسلح بالإيمان.. السبيل الحقيقى لامتلاك قدرة لا تقهر.. مدعومة بأسباب الدنيا وأسباب السماء.. معاك دعم ربنا لما تتعامل مع الأمور بشرف ومن غير غدر ولا خيانة".

وقال الرئيس السيسى فى نهاية كلمته: "حافظوا على الكفاءة والقدرة ودائما كونوا جاهزين وحريصين.. ربنا يحفظكم... ودايما مصر بفضل الله سبحانه وتعالى فى أمن وأمان وسلام.. بشكركم وسعيد باللى شوفتوا.. ودائما فى العلا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".