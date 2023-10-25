شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر تقوم بدور إيجابى لإيقاف نزيف الدم فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأزمة الحالية في قطاع غزة قائلا: "الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي جدا جدا في احتواء التصعيد وتهدئة الأمور، والوصول إلى إيقاف هذا الصراع، ووقف إطلاق النار بشكل أو أخر.. وإيقاف نزيف الدم اللى بيتم دلوقتي".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، أثناء تفقد اصطفاف الفرقة الرابعة المدرعة في الجيش الثالث الميداني بالسويس.