شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاعتماد والرقابة الصحية: المستشفيات الجامعية أهم ركائز التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور ايمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور خالد صبرى، عميد كليه الطب بجامعة بورسعيد، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال المرحلة المقبلة فى إطار البروتوكول المشترك بين الهيئة والجامعة. كما ناقش الاجتماع الاستعدادات اللازمة لاعتماد مستشفى جامعة بورسعيد تمهيدا لمشاركتها بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا فى النظام الصحى المصرى، حيث لا يقتصر هذا الدور فقط على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية وتخريج افراد الأطقم الطبية من خلال كليات القطاع الصحى بها - رغم أهمية ذلك - وإنما يستهدف أيضًا اعداد الكوادر الطبية والإدارية اللازمة لتأهيل المنشآت الصحية فى كافة القطاعات الحكومية والخاصة لتطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد.

وفى مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، برئيس جامعة بورسعيد، معربا عن سعادته بالتنسيق والتعاون مع جامعة بورسعيد، كأول جامعة تسعى لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية من خلال تبنى تدريس دبلومة جودة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الهيئة والجامعة.

وأكد الدكتور احمد طه، أن جامعة بورسعيد هى شريك نجاح أساسى فى منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها الجامعة لدعم المنظومة الصحية فى بورسعيد، وأشار إلى أن مستشفى بورسعيد الجامعى سيكون نموذجًا تنافسيًا لتقديم خدمات صحية بجودة عالية، وإضافة هامة للقطاع الطبى بمنطقة القناة، مؤكدا على أهميه البدء الفورى فى التجهيز لحصول المستشفى على الاعتماد، وان الهيئة ستقدم كافة أوجه الدعم بداية من مراجعة التصميمات الهندسية والتجهيزات الطبية بالإضافة إلى الدعم الفنى لتطبيق معايير الجودة وتدريب الكوادر الطبية بالمستشفى.

وحول شهادة الدبلومة المهنية "جهار ايجيكاب" (GAHAR EGY- CAP ) التى ستمنحها الهيئة، أشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة تقوم بمنحها بعد اجتياز الامتحان النظرى والعملى الخاص بها. ووضح أن الحصول على دبلومة جودة الرعاية الصحية من الجامعات التى وقعت معها الهيئة بروتوكولات تعاون هو أحد متطلبات التقدم لها. وأضاف بأن هذه الشهادة تعد بمثابة تصريح مهنى تمكّن الحاصل عليها من ممارسة مهنة "أخصائى تأهيل المنشآت الصحية للإعتماد"، كما تضمن حصوله على برنامج تدريبيى مكثف من الهيئة على معايير الجودة الخاصة بوحدات ومراكز الرعاية الاولية، إضافة إلى معايير المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة. وأكد د. طه أن هذه الشهادة ستطبق نظام الساعات المعتمدة، كما سيتم اعتمادها من المجلس الصحى المصرى وفق ما حدده القانون.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية نشر ثقافة الجودة باعتبارها الإضافة الحقيقية والفرق الجوهرى بين النظام الصحى الجديد والقديم مثمنا الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى اصدار وتطبيق معايير الجودة.

وأشار د. أيمن إبراهيم إلى حرص جامعة بورسعيد على دعم القطاع الصحى ووضعه على قمة أولوياتها منذ انشائها من خلال التوسع فى كليات الطب، والصيدلة، والتمريض ومؤخرا كليات العلاج الطبيعى والتكنولوجيا الحيوية، وذلك لتخريج الكوادر الطبية اللازمة لخدمة محافظة بورسعيد ومدن القناة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وهو ما انعكس فى إنشاء جامعة شرق بورسعيد الاهلية والتى ستعد اضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة.

وأضافت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد، أنه جارى الانتهاء من تخريج الدفعة الثانية من دبلومة جودة الرعاية الصحية لاعتماد المنشآت الصحية، إضافةً إلى وجود 68 متدرب بالدفعتين الثالثة والرابعة، بإجمالى 130 متدرب فى 4 دفعات حتى الآن. وأضافت بأنه سيتم فتح باب التقديم للدفعة الخامسة أول شهر يناير المقبل من العام الجديد، مؤكدةً أن الدبلومة بدات فى اول جامعة حكومية ببورسعيد وكانت بمثابة انطلاقة لباقى الجامعات المصرية فى ضوء نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية واعتماد المنشآت الطبية، وذلك وفقا لرؤية مصر 2030.

وفى ذات السياق، استعرض الدكتور خالد صبرى، عميد كلية طب جامعة بورسعيد، جهود الجامعة لتجهيز المستشفى الجامعى للعمل والخدمات الصحية الدقيقة والمتخصصة التى ستخدم منتفعى التأمين الشامل، لتكون اضافة مميزة فى محافظة بورسعيد، مثل :عيادات التغذية العلاجية لمرضى السكر، ومركز الرمد لتخصصات العيون الدقيقة، ومركز العلاج الطبيعى المتخصص، بالإضافة إلى مركز الابحاث الذى سيساعد الاطباء الاكاديميين فى الابحاث العلمية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور حسام أبو ساطى، المدير التنفيذى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، على الدور الهام للمستشفى الجامعى فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد إلى جانب دخول منشآت القطاع الخاص مما يتيح فرصة أكبر للاختيار أمام منتفعى المنظومة وتقلل من قوائم الانتظار.

وأشار المستشار كريم عرفة، المستشار القانونى لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن بروتوكولات التعاون المشترك التى توقعها الهيئة مع الجامعات تستهدف وضع إطار للتعاون فى مجال تخريج كوادر مهنية مؤهلة للعمل فى تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد مع مراعاة المحافظة على الحقوق القانونية وحقوق الملكية الفكرية للطرفين، موضحا أن الجامعات التى تم توقيع البروتوكول معها تشمل حتى الآن هى: القاهرة، بورسعيد، العلمين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، الجامعة الأمريكية، بدر.