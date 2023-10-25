شاهد محطة حدائق الأشجار بالخط الرابع للمترو ونسب تنفيذها

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل تنفيذ محطات الخط الرابع للمترو، الذى يربط القاهرة والجيزة بمدينة 6 أكتوبر، ويعبر من شارع الهرم، ويخدم المناطق السياحية بالجيزة، حيث ننشرت الوزارة صور توضح تقدم أعمال تنفيذ محطة حدائق الاشجار بالخط الرابع لمترو الأنفاق.

و يبلغ طول الخط الرابع لمترو الأنفاق، 42 كم، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة، حيث يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

ومن المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالى 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليًا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.