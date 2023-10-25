شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة جامعة القاهرة المركزية تنظم احتفالية لمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المكتبة المركزية بجامعة القاهرة بذكرى مرور خمسون عامًا على حرب 6 أكتوبر، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة، عقدت الندوة التثقيفية تحت عنوان خمسون عامًا على حرب 6 أكتوبر، اليوم، بقاعة التنوير بالمكتبة المركزية الجديدة، احتفالا باليويبل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وذلك بحضور كل من اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، اللواء الدكتور حافظ محمود خبير الأمن القومي

وتحدث اللواء الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، عن حروب مصر في القرن العشرين، مفصلا القول عن حرب 1973م وعن دوافع هذه الحرب، وهي استرداد الأرض وعودة العزة والكرامة بعد حرب 1967م، وتحدث عن تكاتف جميع المصريين ووحدة جميع فئات الشعب المصري، وتكاتفهم خلف قيادتهم السياسية والعسكرية من أجل تحقيق النصر في حرب أكتوبر.

وأكد "هدهود" على أن الصراع العربي الإسرائيلي مر بمراحل زمنية طويلة ومتعددة، وصولا إلى ما نحن عليه اليوم، مؤكدا على أن هذا الصراع العربي الإسرائيلي الحاصل في غزة اليوم هو جزء لا يتجزأ من المشروع الإسرائيلي في الشرق الأوسط، وأننا جميعا كعرب ومسلمين نساند وندعم إخواننا الفلسطينين في غزة، من أجل البقاء على وجود القضية الفلسطينية.

وطالب اللواء مصطفى هدهود جموع الشعب المصري، بضرورة الالتفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ومساندة أي قرار يتخذه لحماية الأمن القومي المصري في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو نعم القائد الحكيم صاحب الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة.

وتحدث الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، مرحبا بجميع الحضور، ومقدما شكره وتقديره للأستاذة الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة.

وأكد الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، خلال حديثه، عن دور الفن في ترسيخ الهوية المصرية، وتجسيد حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدا على الفن هو مرآة المجتمع وهو الصورة المعبرة عن حالاته المختلفة، مؤكدا على أن الفن المصري بكافة صوره وأشكاله عبر عن حرب أكتوبر المجيدة، سواء الإذاعة والتلفزيون، أو السينما، أو المسرح أبو الفنون، أو الأعمال الدرامية التي تناولت مواقف وتضحيات قواتنا المسلحة المصرية الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.

وتناول "بلبولة" أهم الأعمال الفنية التي تناولت حرب أكتوبر المجيدة، ومنها "الرصاصة لا تزال في جيبي" للفنان الراحل محمود ياسين، ومسلسل رأفت الهجان الذي تحدث عن عبقرية المخابرات المصرية، وغيرها من الأعمال المصرية.

وأوصى "بلبولة" بضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية والعسكرية لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ودعمه في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري، كما أوصى ببناء متحف في العاصمة الإدارية الجديدة، يتحدث عن بطولات الجندي المصري، كما طالب بضرورة عمل اوبريت مصري عن حرب أكتوبر، وعمل فني عالمي يحكي عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة.

وفي نهاية كلمته، ألقى الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية قصيدة للشاعر صلاح عبد الصبور عن حرب أكتوبر، يتحدث عن الجندي الذي حمل علم مصر على الضفة الغربية من القناة بعد العبور، ونصر أكتوبر المجيدة.

ثم تحدث اللواء الدكتور حافظ محمود عن الأمن القومي وبناء الدولة المصرية، وتناول محمد جويلي الصحف والمجلات العالمية والغربية عن حرب أكتوبر المجيدة.

ثم قامت الدكتورة سرفيناز حافظ مديرة المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة بتكريم الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، على محاضرته الثرية ومشاركته الفعالة.