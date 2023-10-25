شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكرم أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مكتب الوافدين بالجامعة أوائل الخريجين الوافدين من كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة التهنئة لهم، معربا عن اهتمام الجامعة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة والدعم الأكاديمي للطلاب الوافدين.

وأكد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تعزيز أعداد الوافدين بجامعة حلوان، والعمل على تطوير منظومة الطلاب الوافدين وجذبهم من جميع دول العالم وزيادة أعدادهم، وذلك بهدف تعزيز الثقافة المتعددة وتبادل الخبرات، ويأتي ذلك في إطار رؤية الجامعة لتكون وجهة جذب للطلاب الدوليين والمتميزين في مختلف التخصصات، وتسعى الجامعة إلى توفير السبل والآليات اللازمة لجذب الطلاب وتوفير برامج تعليمية لهم ملائمة لسوق العمل.

وتم التكريم بحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عبد الغني مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور محي سامي الشباسي، الدكتورعادل المهدي نواب إدارة الوافدين بالجامعة.

حيث تم تكريم طاهرة محمد عبد العزيز حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأول على الكلية والتخصص، من مملكة البحرين، زينب سعيد جاسم حاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف والثاني على التخصص، من مملكة البحرين.

و أبدي الطالبات سعادتهم وشكرهم وامتنانهم لقيادات الجامعة وإدارة الوافدين على ما يقدمه لهم من دعم وتسهيل الصعاب وتوفير الجو المناسب للتفوق.