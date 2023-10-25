شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استقبال 6 آلاف و468 استفسار عبر الخط الساخن لأمانة الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 6 آلاف و468 استفسار عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال 3 أشهر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة فى مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعى المجتمعى والدعم النفسى لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أى أزمات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيب أوأخصائى اجتماعى أو أخصائى نفسى، مقسمين إلى فريق أساسى، وفريق تطوعى، يعملون على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى التدريب على الإسعافات النفسية الأولية لمجموعة من الكوادر الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ونوهت الدكتورة «منن عبد المقصود» أنه تم تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسى بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية فى الدعم النفسى للناجين والناجيات تزامنا ً مع الأحداث فى قطاع غزة.

يأتى ذلك فى إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يمكنهم التواصل معنا على مدار اليوم لتقديم الدعم، ونتشرف باستقبال المكالمات من جميع العاملين ومقدمين الخدمات على الحدود من جميع المهن لتقديم الدعم فى حالة الاحتياج من خلال الأرقام التالية: (08008880700 - 0220816831 - 16328).