العمل: منحة مجانية للتدريب على 23 مهنة بشهادات دولية بـ"السالزيان الإيطالى"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم للحصول على منحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج فى مجالات فنية، ولغوية، ومهارات حياة، وذلك بالتعاون مع معهد السالزيان "الدون بوسكو" الإيطالى بالقاهرة، فى إطار بروتوكول تعاون مشترك بين "الوزارة" و"المعهد"، يهدف إلى تبادل الخبرات فى مجال التدريب المهنى، وتعزيز الكفاءة، والقدرة التنافسية للخريجين للمُتدربين، والباحثين عن العمل فى المجالات الفنية،والحِرفية، وفقا للمعايير المحلية والدولية.

وفى هذا السياق دعا حسن شحاتة وزير العمل فى تصريحات، الشباب المصرى إلى سرعة التقديم فى هذه المنحة الجديدة،فى إطار سياسة تغيير ثقافته نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة،والإستفادة من كل الخدمات التى تقدمها "الجمهورية الجديدة" له فى مجال التدريب المهنى، لتأهيله على مِهن يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، موضحًا أن أوروبا نفسها إعتمدت عام 2023 "عامًا للمهارات"، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن أهمية الاستمرار فى تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفنى بإحتياجات سوق العمل.

وأضاف "الوزير" أن هذا ما تنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية فى الداخل والخارج،من خلال إمكانياتها فى مجال التدريب المهنى، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة،وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل.

وبَرهن "الوزير" على حديثة بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان "دون بوسكو" الإيطالى بالقاهرة لتدريب وتخريج دفعات جديدة من الشباب المصرى، بشهادات دولية، وتأهليه لسوق العمل،من خلال تعاون بين "الوزارة" و"المعهد".

وبحسب بيان "الوزارة" اليوم فإن مميزات المِنحة الجديدة :الحصول على دورة فنية،و لغوية على اللغة الإنجليزية أو الإيطالية،وعلى مهارات الحياة والتوظيف من أجل صياغة سيرة ذاتية مُحترفة، وتَعلُم إجراء مقابلات العمل.

وقالت "الوزارة" إن من شروط التقديم على تلك المنحة:

أن يكون المتدرب مصرى الجنسية، ولا يتجاوز سنه عن 40 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط كحد ادنى، ومتفرغًا تفرغًا كاملًا للتدريب على الدورات الثلاث،وإجتياز المُقابلات الشخصية، واختبار تحديد المستوى للدورات المتقدمة، مع الالتزام بمواعيد الدورة، وعدم الغياب أكثر من 3 أيام خلال فترة التدريب، والالتزام بالسُلوك الحَسن، وعدم ارتكاب أعمال تخل بالنظام العام،كما يمكن التسجيل فى المنحة من خلال هذا الرابط: https://form.everestwebdeals.co/?form=1FAIpQLSeyVF0EHcEcB6N0P7umon0jxjnicAu-Mbb6bRZm0R52GUGKIQ

كما أن مُدة الدورات الفنية تتراوح بين شهرين إلى شهرين ونصف،ومُدة الدورات اللغوية 45 يومًا، ومُدة دورة مهارات الحياة 15 يومًا، وأن التدريب سيكون بمقر المعهد وعنوانه : 2 شارع عبد القادر طه، الساحل، القاهرة.

وأوضح البيان الصحفى أنه خلال الدورات التدريبية يجب على المتدرب حضور الثلاث دورات المقررة له، والنجاح فيها للحصول على الشهادات، كما يدفع المتدرب مبلغ التأمين وقدره 300 جنيه، يسترده فور الانتهاء من الدورات الثلاث، مع مراعاة التزامه بالشروط المذكورة سالفًا، كما سيبدأ المتدرب فى الحضور إلى المعهد عندما يتم ابلاغه بمواعيده،كما نوهت "الوزارة" إلى أن الدورات الفنية المُتاحة فى هذه المنحة على المهن التالية : لحام مستوى أول " كهرباء وأوكسى الاسيتيلين "، ولحام مستوى ثانى " أنابيب بترول وضغط عالى "، ولحام مستوى ثالث " ثانى أكسيد الكربون وارجون "، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم إلى Classic Control، ولف مواتير ويوجد بها اختبار اولى، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى اول، وPLC مستوى متقدم، PLC - SCADA & HMI، والخراطة، وCNC، وفريزة CNC، وميكانيكا سيارات، Graphic Design، AutoCAD، Solidworks، PowerMill، Arduino، وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم، وأيضًا الموضوعات التى سوف يتم تدريسها فى دورة مهارات الحياة هي: الوعى الذاتى، ومعرفة نقاط القوة والضعف،ومهارات التواصل، وتنظيم الوقت، وكتابة السيرة الذاتية بطريقة محترفة، وتعلم طُرق إجتياز مقابلات العمل.