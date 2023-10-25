شكرا لقرائتكم خبر عن آداب عين شمس تعقد امتحانات شهادات المعادلة فى اللغة العربية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت كلية الأداب بجامعة عين شمس، امتحانات شهادة المعادلة في مادة اللغة العربية للطلاب الذين لم يدرسوا هذه المادة في الثانوية العامة، وكذلك في مادة اللغة الفرنسية، التي يؤديها 450 طالب وكذلك التربية الدينية، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، والدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكدت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، على انفراد الكلية بتقديم هذه الخدمة المعتمدة لأداء هذه الامتحانات على مستوى جامعة عين شمس وينتسب هؤلاء الطلاب إلى كليات الطب والهندسة بالجامعة وكذلك الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحرى التى تشترط لتخرج الطالب شهادة المعادلة في هاتين المادتين ( اللغة العربية والتربية الدينية) إن لم يكن قد حصل عليها الطالب في شهادة الثانوية العامة ، كما تشترط كلية الحقوق بجامعة عين شمس كشرط من شروط تخرج طلاب شعبتي( عربي وإنجليزي ) الحصول على شهادة المعادلة في مادة اللغة الفرنسية .

وأضافت أنه يتم تصحيح الامتحانات الكترونيا بعد الامتحان مباشرة لسرعة إعلان النتيجة، كما أكدت أن هذه الامتحانات تتاح للطلاب مرتين خلال السنة، وهذه هي المرة الأولي في العام الجامعى 2023/ 2024.