الصحة تعلن استعدادها لتقديم "الدعم النفسي" للناجين من حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استعدادها لتقديم خدمات الدعم النفسي للفلسطينيين، في إطار تطورات الأحداث داخل قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 18 على التوالي.

وأكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: هنا

ونوهت في بيان اليوم، إلى تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية في الدعم النفسي للناجين والناجيات تزامنا ًمع الأحداث في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن ذلك يأتي في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يمكنهم التواصل معنا علي مدار اليوم لتقديم الدعم، على أن يتم استقبال المكالمات من جميع العاملين ومقدمين الخدمات على الحدود من جميع المهن لتقديم الدعم فى حالة الاحتياج من خلال الأرقام التالية: (08008880700 - 0220816831 - 16328).