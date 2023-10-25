الصحة: استقبال 6400 استفسار عبر الخط الساخن لـ"الصحة النفسية" خلال 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 6 آلاف و468 استفسارًا عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال 3 أشهر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة في مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعي المجتمعي والدعم النفسي لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أي أزمات.

وأشار في بيان اليوم، إلى أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيبًا أو أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي، مقسمين إلى فريق أساسي، وفريق تطوعي، يعملون على مدار الـ 24 ساعة، مشيراً إلي التدريب على الإسعافات النفسية الأولية لمجموعة من الكوادر الطبية.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: هنا

ونوهت إلى تأهيل وتطوير فريق عمل الخط الساخن من خلال عدة دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إيمانا بأهمية الصحة النفسية ودور الأمانة العامة للصحة النفسية في الدعم النفسي للناجين والناجيات تزامنا ًمع الأحداث في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يمكنهم التواصل معنا علي مدار اليوم لتقديم الدعم، ونتشرف باستقبال المكالمات من جميع العاملين ومقدمي الخدمات على الحدود من جميع المهن لتقديم الدعم فى حالة الاحتياج من خلال الأرقام التالية: (08008880700 - 0220816831 - 16328).