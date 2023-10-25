السيسي: مصر لم تتجاوز حدودها أبدا.. وقواتنا المسلحة هدفها حماية البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إنّ حفظ الأمن القومي دور رئيسي وأصيل للقوات المسلحة المصرية، ويتمثل في تأمين الحدود، وتأمين الأمن القومي، وتأمين مصالح مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني في السويس، بثتها القاهرة الإخبارية، أنّ مصر عبر تاريخها القديم والحديث لم تتجاوز حدودها أبدا، وكان هدفها الوحيد الحفاظ على أرضها وترابها.

وتابع القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنّ الجيش المصري بكل قوته وكفاءته لا يهدف إلا إلى حماية البلاد وأمنها القومي دون تجاوز، متابعا: «في ظل الظروف الراهنة في المنطقة، يجب استخدام القوة والقدرة بعقل ورشد وحكمة دون طغيان أو أوهام».