الرئيس السيسي: أكتوبر بالنسبة لنا له معنى كبير.. كان عبورا من حالة يأس إلى أمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التحية والتقدير والشكر للقوات المسلحة على جهودها في وقت الحرب والسلم، وبمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد، متابعًا «نحن موجودن في تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة وهو ضمن الاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر، وكانت هناك أنشطة متعددة في ذكرى أكتوبر ولكن للظروف الراهنة تم تقليلها إلى أقل ما يمكن مراعاة للظروف في المنطقة».

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته في تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، ونقلته القاهرة الإخبارية: «أكتوبر بالنسبة لنا عبور من حالة يأس إلى أمل ومن إحباط إلى فخر ومن حالة هزيمة إلى نصر، وبالتالي في كل عام نتذكر الجهد والتضحية التي قدمتها مصر والقوات المسلحة، واليوم بعد 50 عامًا من الضروري أن نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك».