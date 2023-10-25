للمرة الـ 17 .. أكاديمية مصر للطيران للتدريب تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية للسلامة والطيران (إيازا)، والذي أجرته الوكالة مؤخراً من خلال مراجعة معايير الجودة وبرامج التدريب لمهندسى الأكاديمية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وبحسب بيان، أشاد الكابتن وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب بالجهد الذي يقوم به مهندسو الإدارة العامة للجودة والإدارة العامة للتدريب الفني بعد نجاح الأكاديمية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA للعام السابع عشر على التوالي.

ويعد تجديد الاعتماد هذا العام هو الأول بعد إضافة أكاديمية مصر للطيران للتدريب لطرازي A320 neo و B787 لقدرتها التدريبية وهو ما يعكس المستوى المتميز للخدمة المقدمة للعملاء الحاليين والذي يساعد على جذب مزيد من العملاء.

وأكد سليمان أن الاعتماد يعد تأكيداً على ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب في هذا المجال، ودليلًا على تمتعها بمستوى جودة تضاهى به المستويات العالمية في مجالات التدريب المختلفة، ومواكبتها لأعلى المقاييس والمعايير الدولية المطلوبة.