غواصات وطائرات.. ما الأسلحة التي شاهدها السيسي في تفتيش حرب الفرقة الرابعة بالسويس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي وأ ش أ:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس، مستقلا عربة مكشوفة طافت على الجنود والآليات العسكرية والمعدات المصطفة.

وأبرز ما تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، مجموعة من الصواريخ البحرية التي تطلق من السفن وغواصات أمريكية صغيرة لنقل الضفادع البشرية لإنجاز مهامها ومجموعة من الصواريخ والتوربيدات.

كما شهد الرئيس اصطفاف ناقلات جند ومعدات لقوات المظلات والقوات الخاصة ومجموعة من القوات المدرعة المصرية التي تخدم في نطاق الفرقة.

وعرض أيضا مجموعة من الطائرات الشراعية وقاذفات صاروخية وعربات نثر الألغام وعربات مثبت عليها كاميرات حرارية وعربات ردار.

كما استعرضت الفرقة أمام الرئيس معدات إشارية ومحطات تعبئة تكتيكية مجهزة ومحطات اتصالات بالأقمار الصناعية وأنظمة حرب كميائية وإشعاعية.

وشهد الرئيس أيضا عرضا لقوات الاستطلاع والتي ضمت طائرات مسيرة استطلاعية ومحطات إعاقة ردارية.

كما تم تفقد تشكيل جوى لطائرات "سي 130" وهي طائرة نقل متوسطة أمريكية الصنع لها قدرة عالية على المناورة والاقلاع والهبوط من الممرات القصيرة وطائرتين طراز كاسة ومناورات تشكيل طراز إف 16 وهي قادرة على حمل الصواريخ "جو - جو"، بالإضافة إلى تفقد تشكيل طائرات متعددة المهام من طراز رافال من الجيل الرابع المتقدم، ذات أنظمة قتالية فريدة وعالية تمكنها من تنفيذ جميع المهام بمدى كبير على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وهي قادرة على حمل 14 طنا من الوقود ومعدات التسليح.

وتفقد تشكيلا من طائرات متعددة المهام طراز ميج 29 وهي من الجيل الرابع المتقدم في مهام جو جو، وتستطيع الطائرة تنفيذ جميع المهام في أحوال جوية سيئة والتعامل مع الأهداف الأرضية والبحرية عن بعد، وطائرات مروحية "هيل" و"أباتشي" ذات القدرة القتالية العالية، والهيلكوبتر "كاموف" لتنفيذ مهام قتالية عديدة ذات قوة نيرانية كبيرة ومتعددة الأسلحة.

وفي الختام تفقد الرئيس السيسي اصطفاف تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني، مستقلا عربة مكشوفة طافت على الجنود والآليات العسكرية والمعدات المصطفة.

ورافق الرئيس على متن السيارة المكشوفة، الفريق أول محـمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد الجيش الثالث الميداني.