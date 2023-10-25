فريق طبي تركي "مستعد" لعلاج مصابي غزة بمستشفيات مصر.. مصدر يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن طبيعة التعاون مع السلطات الصحية في تركيا؛ لعلاج مصابي الأحداث في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، في أعقاب الزيارة التي أجراها مسؤولي وزارة الصحة التركية إلى القاهرة إضافة لحضور عدد من الأطباء الأتراك.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الوفد التركي بحث مع وزير الصحة د. خالد عبد الغفار، التعاون في إيصال المساعدات والإغاثات الطبية إلى أهالي قطاع غزة، كما عرضوا إرسال فريق طبي من التخصصات الطبية الدقيقة للعمل في المستشفيات المصرية المخصصة لاستقبال المصابين حال الاحتياج إلى ذلك في غضون الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر: "بالفعل حضر عدد من الأطباء الأتراك إلى مصر ضمن زيارة الوفد التركي وتفقدوا غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة المصرية، واطلعوا على الخطة التي جرى وضعها للتعامل مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حال استقبال مصابين".

وبشأن موقف هؤلاء الأطباء في الوقت الحالي، أوضح المصدر أنهم "عرضوا المساعدة مع زملائهم المصريين، لكنهم عادوا مجددًا إلى تركيا، وسيكونون على أهبة الاستعداد حال الاحتياج لهم إذا جرى دخول عدد من المصابين والجرحى والحالات الخطرة إلى المستشفيات المصرية، ولم يتم توزيعهم على أي مستشفيات بعد".

وسبق أن أعلن وزير الصحة، استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج، كما يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.