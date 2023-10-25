"البحث عن إرث الفرعونية".. تفاصيل حلم مشبوه انتهى بالحبس في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة العجوزة، حبس أربعة أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بـ التنقيب عن الآثار داخل منزل ملكهم في منطقة العجوزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين عزموا على التنقيب عن الآثار، أملًا في الحصول على الكنز، من أجل الثراء السريع، فعثروا على حفرة عميقة، وتم ضبطهم، وبحوزتهما الأدوات المستخدمة في التنقيب.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار، أسفل عقار بمنطقة أرض اللواء في الجيزة.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، بمديرية أمن الجيزة، أفادت بقيام مالك عقار و3 من أبنائه، بالتنقيب عن الآثار أسفل العقار المشار إليه بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المشار إليها، وضبط المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 12 مترًا وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.