"سُلفة الموت".. تفاصل مقتل شاب بيد عمه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

رفض "محمد. م" رد السلفة التي اقترضها من نجل شقيقه "مجدي. م" في منطقة المرج، لم يكتف نشب بينهما شجار أرد فيه ابن شقيقه قتيلًا بطعنات نافذة في القلب.

الشاب كانت تجمعه علاقة طيبة مع عمه، ما جعل الأخير يطلب منه مبلغ مالي يقترضه ويرده فيما بعد، لكنه آخر موعد السداد أكثر من مرة حتى انفعل عليه المجني عليه ونشبت بينهما مشاجرة انتهت بجثة.

عاتب الشاب عمه أمام الماره في الشارع الذي يقطنان فيه بمنطقة المرج، ودارت بينهما مشاجرة طعن فيها المتهم نجل شقيقة في قلبه.

حاول الأهالي نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى لكنه توفى قبل وصوله، فيما هرب القاتل وضبط على يد قوات الأمن بقسم شرطة المرج.

وتلقى قسم الشرطة، بلاغًا من المستشفى بوصول جثة الشاب، وحققت النيابة المختصة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام ونقل جثة المجني عليه إلى المشرحة.