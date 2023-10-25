قتله بمطواة.. خناقة تنتهي بجثة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على عاطل، لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب بسلاح أبيض، مما أدى لوفاته في الإسكندرية.

كان قسم شرطة باب شرقي بمديرية أمن الإسكندرية، بحدوث مشاجرة بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص إثر إصابته بجرح طعني.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عاملان)، طرف ثاني (عاطل – له معلومات جنائية)، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات الجيرة بينهم تبادلوا خلالها التعدي بالضرب على بعضهم البعض وقام العاطل بالتعدي على أحد العاملين بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين، وأرشد المذكور عن السلاح الأبيض المستخدم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.