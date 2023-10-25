سقوط عنصر إجرامي بحوزته 17 كيلو مخدرات وبندقية آلية في الأقصر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كليو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 12 كليو جرام - كمية من مخدر الشابو - بندقية آلية وطلقات لذات العيار).

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012