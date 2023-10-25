سقوط عنصر إجرامي بحوزته 17 كيلو مخدرات وبندقية آلية في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر، من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان)، بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كليو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 12 كليو جرام - كمية من مخدر الشابو - بندقية آلية وطلقات لذات العيار).
بمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي في بيع المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومتجري المواد المخدرة.