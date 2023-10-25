تنمر على شقيقه.. جزار يقتل طالب بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقاهرة وتمكنت من ضبط المتهم.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (طالب - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ أسفل الصدر، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال (والد المتوفى، وصديقه - مقيمان بدائرة القسم) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من المتوفى وجزار بسبب تنمر الأخير على شقيق المتوفى، ولدى معاتبته تعدى الأخير عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة بالواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.