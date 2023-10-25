رادار السرعة يلتقط 15 ألف مخالفة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 63310 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 15115 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و525 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 مخالفة موقف عشوائي، و1462 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و3 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.