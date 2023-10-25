ضبط جزار هارب من 29 سنة حبس بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ضبط كلٍ من مالك محل جزارة، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، لكونه محكوم عليه بالحبس 29 سنة، وكفالات مالية في 37 قضية "تبديد"، وعامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، لكونه محكوم عليه بالحبس 17 سنة، وكفالات مالية في 38 قضية "تبديد".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.