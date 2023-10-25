أخبار مصر

ضبط جزار هارب من 29 سنة حبس بالبحيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ضبط كلٍ من مالك محل جزارة، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود، لكونه محكوم عليه بالحبس 29 سنة، وكفالات مالية في 37 قضية "تبديد"، وعامل - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، لكونه محكوم عليه بالحبس 17 سنة، وكفالات مالية في 38 قضية "تبديد".

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا