نقابة العاملين بالزراعة تجتمع بأعضائها للاستعداد للانتخابات الرئاسية

القاهرة - سامية سيد - اجتمع المهندس عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالعاملين بالنقابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن التجهيز والإعداد وحشد المواطنين الذين لهم حق التصويت؛ والحرص على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد مرسال، أن الدستور والقانون كفلا لكل مواطن مصرى الحق فى التصويت فى الانتخابات التى تجرى لرئاسه الجمهورية وذلك حسب القانون المنظم لذلك.

وأشار مرسال إلى أن النقابية العامة سوف تستكمل سلسلة الاجتماعات التى تقوم بها لوضع خطه تتضمن عمليه الحشد للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مؤكدا أن انتخابات الرئاسه تعد جزاء هاما فى بنا العملية الديمقراطية والوصل إلى الجمهورية الجديدة مضيفا المشاركة فى انتخابات الرئاسة حق لكل مواطن لا يجب التفريط فيه.

ووجه مرسال الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدا انها تقوم بجهود جباره لتنظيم العملية الانتخابية مؤكدا أن الهيئة تدير العملية الانتخابية بمزيد من الشفافية وبشكل يليق بحجم ومكانه الدولة المصرية، وفقا لما هو منصوص عليه فى الدستور والقانون، وفى نهاية الاجتماع أكد مرسال على جميع العاملين بالنقابة العامة على ضرورة الحشد للمشاركة فى الانتخابات.