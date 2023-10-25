شكرا لقرائتكم خبر عن محافظا القاهرة وأسوان يشاركان فى منتدى المفكرين الحضريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجلسة الافتتاحية لمنتدى المفكرين الحضريين الذى يعقد برعاية د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ويستمر ليومين تحت عنوان " مقاومة الإجهاد الحرارى ترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات مناخية حضرية" .

ينظم المنتدى صندوق التنمية الحضرية برئاسة المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى( Giz )، ومنظمة هابيتات فور هيومنتى الدولية، ومركز التخطيط والتنمية الحضرية المرنة بألمانيا، وجامعة برلين التقنية، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ومنتدى المفكرين الحضريين وهى مبادرة منبثقة من الحملة الحضرية العالمية Wuc .

والمنتدى يمثل مساحة مفتوحة للتبادل بين جميع أصحاب المصلحة والشركاء بهدف تعزيز التحضر المستدام ، وتعد بمثابة منصة للدعوة إلى التخطيط والتصميم المستنير للمدن ، واقتراح حلول حضرية فى مواجهة تحديات التوسع الحضري المستقبلى، وتناولت الجلسة الافتتاحية للمنتدى استراتيجيات صندوق التنمية الحضرية للتكيف الحضرى مع المناخ .