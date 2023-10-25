شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن توجه باستمرار صرف معاشات أكتوبر لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلى لتيسير صرف معاشات شهر أكتوبر الجارى لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

وتستعد وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى.