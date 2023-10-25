شكرا لقرائتكم خبر عن سوق العياط الحضارى بالجيزة يقترب من التشغيل.. يقام على مساحة 3700م2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأخرى حضارية، أحد أبرز المشروعات التي أولتها محافظة الجيزة اهتماماً كبيراً لاستعادة المشهد الحضاري لمراكز ومدن وأحياء المحافظة ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لظاهرة الباعة الجائلين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تنفذ المحافظة خطة للتوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة الجائلين خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، خاصة في أحياء الهرم وبولاق الدكرور والطالبية، للعمل على ضبط الأسواق وضمان ظهور المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق والقضاء على التكدس المرورى الذى تسببه الأسواق العشوائية.

وفي هذا الإطار، تستعد مدينة العياط لافتتاح سوق حضاري جديد، وهو سوق العياط الحضاري، سيكون تشغيله خطوة هامة نحو القضاء على الأسواق العشوائية بالمدينة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق سبل الراحة للبائعين.

يقام السوق على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان، وذلك على مساحة 3700م2، تضم 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول.

يضم السوق الجديد، والذي يشهد أعمال التشطيبات والتجهيزات النهائية لبدء تشغيله خلال الفترة القادمة، 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ، كما أنه مجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق مع مراعاة تجهيزه بجميع الوسائل وعلى أعلى مستوى.