شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية يبحثان سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور ابراهيم الدخيرى- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجهتين من ناحية وبين المنظمات والجهات المعنية من ناحية آخري لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة .

يأتى ذلك في إطار تعلميات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية توحيد كل الجهود بهدف الوصول إلى آليات وقرارات وحزمة اجراءات تدعم بناء أنظمة غذائية وزراعية مستدامة من خلال تفعيل السياسات والمبادرات المعنية ببرامج دعم القطاع الزراعي العربي وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، وافساح المجال أمام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في تعزيز النظم الزراعية والغذائية لمنطقتنا العربية.

وبحث اللقاء مشروعات المنظمة وأنشطتها الحالية والمستقبلية في جمهورية مصر العربية وامكانيات المركز وأنشطته، وخصوصاً تلك التي ترتبط بالمبادرات الرئاسية في جمهورية مصر العربية وكيفية دعمها والمشاركة فيها .

وقال شوقي أن مركز بحوث الصحراء علي اتم الاستعداد للتعاون حيث أن إستراتيجية مركز بحوث الصحراء بصفة عامة ترتبط إرتباطا وثيقا بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2017 ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة لتوفير الأمن الغذائى وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية.

وأكد علي فكرة استخدام تحلية المياه لتوفير منتج اقتصادي قابل للتصدير زيادة الدخل القومي للبلاد حيث يمتلك مركز بحوث الصحراء خبرات متراكمة كبيرة في مجال تحلية المياه ويعتبر مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه، وتمكن المركز مؤخراً من التوصل لتقنية جديدة لتحلية مياه البحر، تخفض تكلفة إنتاج وحدة المياه المالحة، وزيادة المكون المحلي لإنتاج هذه التقنية وتصنيعه محليا لأول مرة بخبرات مصرية بدلا من الاعتماد على مصدرين وحيدين لتكنولوجيا تحلية المياه من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية.

وأشار الدكتور إبراهيم الدخيري إلى أهمية التعاون فى قضايا الأمن الغذائى والتنمية الزراعية والتغير المناخى فى العالم العربي وذلك بإعمال تطوير الممارسات الزراعية الجيدة السلالات وتطبيق التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحوث وقضايا الترابط بين ( المياه والطاقة والغذاء ..الخ )

واتفق الطرفان على عمل خطة عمل للمرحلة القادمة ، وتضمنت مجالات التعاون المرتقبة بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية ومركز بحوث الصحراء القيام بأنشطة داعمة للمجتمعات المحلية وتبادل الخبرات والمعلومات والعمل على المبادرات والبرامج ذات الصلة بالأمن الغذائى والتنمية الزراعية المستدامة باستخدام تحلية المياه وبناء القدرات للمزارعين ، إضافة إلى العمل فى المشروعات الانمائية المشتركة .