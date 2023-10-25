شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 3 طائرات تنقل مساعدات لغزة من الإمارات والكويت وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش اليوم الأربعاء 3 طائرات تنقل مساعدات إغاثية موجهة لقطاع غزة قادمة من الإمارات والكويت وتركيا.

ونقلت الطائرة الإمارتية 9.900 طن إعانات معيشية عاجلة، وحملت الطائرة الكويتية الإغاثية رقم 3 القادمة الكويتية ضمن الجسر الجوي لنقل مساعدات لغزة محملة بـ40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة.

وسبق وارسلت الكويت طائرة على متنها 40 طنا من المساعدات الإغاثية والمواد الطبية والدوائية العاجلة وسيارات إسعاف، وطائرة محملة بـ10 أطنان من المساعدات.

وكانت هبطت بمطار العريش بشمال سيناء اليوم، طائرتين تنقلا مساعدات ومواد إغاثة لغزة قادمة من المملكة المغربية تضمنت مياه وادوية واغذية.

وارتفع بذلك عدد طائرات الشحن التى نقلت مساعدات لغزة وهبطت بمطار العريش إلى 46 طائرة قام الهلال الأحمر المصرى بإستلام شحناتها وتفريغها ونقلها من المطار وإعادة تجهيزها لتصل لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إن إجمالى الطائرات التى هبطت بمطار العريش وصل إلى 41 طائرة، نقلت أكثر من 935 طنا من المساعدات الطبية والغذائية ومواد الإغاثة العاجلة، إضافة لعدد 3 سيارات إسعاف، و19 طبيبا.

وأشار إلى أن شحنات المساعدات تسلمها الهلال الأحمر المصرى فور وصولها لمطار العريش، وتم نقلها لمخازن الهلال الأحمر فى مدينة العريش، بينما تنقل الأدوية للمخزن الإقليمي التابع لوزارة الصحة بالعريش، ويتم تباعا نقل المساعدات بعد تجهيزها على شاحنات تتجه بها لمعبر رفح ومنها يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطينى بالتتابع.

وأوضح أن الشحنات التى وصلت مطار العريش نقلت بالطائرات هى: 3 من منظمة الصحة العالمية، 2 من اليونسيف، 3 من برنامج الغذاء العالمى، 2 مشتركة من الغذاء العالمى واليونسيف، 1 من الهيئة الخيرية الأردنية، 2 من الهلال الأحمر العراقى، 1 الصليب الأحمر الدولى، 1 من الاردن، 9 من تركيا، 2 من الإمارات، 1 من تونس، 4 من قطر، 1 من فنزويلا، 1 من البرازيل، 1 من روسيا، 1 من باكستان، 1 من الهند، 4 من الجزائر، 4 من الكويت، 1 البحرين، 2 المغرب.