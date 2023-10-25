شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: نشكر الرئيس السيسى على قمة القاهرة للسلام ونتفق مع مصر على "حل الدولتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السفير الألماني لدي القاهرة فرانك هارتمان بجهود الدولة المصرية لحل الأزمة التي يشهدها قطاع غزة ، وتقدم خلال مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عقد قمة القاهرة للسلام، والتي اتفق خلالها المشاركون علي ضرورة خفض التصعيد ومنع التهجير والالتزام بالقانون الدولي.

وأكد هارتمان أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية قائم علي ضرورة حل الدولتين، وتسعي مع الجانب المصري لتأكيد هذا المبدأ، مشدداً علي ضرورة احترام القانون الدولي.

من جهة أخري، قال السفير الألماني أن برلين تري أن مصر والأردن لا يجب أن يتحملا تبعات الصراع، خاصة فيما يتعلق بأي تهجير محتمل.

وأضاف هارتمان، إن ألمانيا تتفق مع مصر في نقاط خمسة بشأن الصراع الحالي، متمثلة في منع استمرار الكارثة الانسانية الموجودة حاليا، وحماية المدنيين، وايصال المساعدات الإنسانية، ومنع التصعيد ووقف انتشاره في الدول المجاورة، والحذر من تدخل حزب الله لمنع التصعيد، بالإضافة إلي منع المعاناة الإنسانية.

وأكد السفير فرانك، أن ألمانيا لن توقف مساعداتها الإنسانية إلى فلسطين، بل زادت مساعداتها بقيمة 50 مليون يورو، ليصبح إجمالي المساعدات في هذا الوقت الحالي 123 مليون يورو، بالإضافة إلى الدعم التنموي المستمر سنويا بقيمة 250 مليون يورو.

وأعلن فرانك عن زيارة المبعوث الخاص لشؤون المساعدات الانسانية اليوم إلي مصر ثم إسرائيل للعمل علي وصول المساعدات إلي غزه والتي لا تصل بالحجم المطلوب، وتسعي لرفع العدد لتصل المساعدات إلي مستحقيها في غزة، وكذلك الاهتمام بعبور المصابين والجرحي، وكذلك عبور الأجانب حاملين جنسيات أخرى عبر المعبر.