شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا: نشكر الرئيس السيسى على قمة القاهرة للسلام ونتفق مع مصر على "حل الدولتين" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف هارتمان، إن ألمانيا تتفق مع مصر في نقاط خمسة بشأن الصراع الحالي، متمثلة في منع استمرار الكارثة الانسانية الموجودة حاليا، وحماية المدنيين، وايصال المساعدات الإنسانية، ومنع التصعيد ووقف انتشاره في الدول المجاورة، والحذر من تدخل حزب الله لمنع التصعيد، بالإضافة إلي منع المعاناة الإنسانية.
وأكد السفير فرانك، أن ألمانيا لن توقف مساعداتها الإنسانية إلى فلسطين، بل زادت مساعداتها بقيمة 50 مليون يورو، ليصبح إجمالي المساعدات في هذا الوقت الحالي 123 مليون يورو، بالإضافة إلى الدعم التنموي المستمر سنويا بقيمة 250 مليون يورو.
وأعلن فرانك عن زيارة المبعوث الخاص لشؤون المساعدات الانسانية اليوم إلي مصر ثم إسرائيل للعمل علي وصول المساعدات إلي غزه والتي لا تصل بالحجم المطلوب، وتسعي لرفع العدد لتصل المساعدات إلي مستحقيها في غزة، وكذلك الاهتمام بعبور المصابين والجرحي، وكذلك عبور الأجانب حاملين جنسيات أخرى عبر المعبر.
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