شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة توجه تعليمات للمدارس بشأن امتحان شهر أكتوبر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عدة تعليمات للمدارس بشأن امتحانات شهر أكتوبر، والتي تشهدها جميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر 2023، وحتى الخميس 2 نوفمبر 2023.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن امتحانات شهر أكتوبر تكون في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر، وتكون على هيئة أسئلة مبسطة توضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات سوف تتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة، منبهة على إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المدارس من جمع أي مبالغ نقدية من الطلاب لأعمال امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى "، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية ويتحمل كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.

أولا: جدول امتحانات طلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي):

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات وICT.

ثانيا: جدول امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي العلوم والتربية الفنية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الجبر والهندسة.

-الخميس 2 نوفمبر امتحان مادتي الدراسات والتربية الرياضية.

ثالثا: جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والكيمياء.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية الثانية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادتي الرياضيات والجغرافيا.

رابعا: جدول امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي

-الأحد 29 أكتوبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبة العلمية والأدبية.

-الإثنين 30 أكتوبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

-الثلاثاء 31 أكتوبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

-الأربعاء 1 نوفمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

-الخميس 2 نوفمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.